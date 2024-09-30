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Сотрудники ГАИ провели профилактические акции для школьников Минска

30 сентября 2024 17:40
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Праздник детства среди золотой осени. Госавтоинспекторы Московского района окрасили будний день школьников яркими красками и в очередной раз напомнили правила безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники ГАИ провели профилактические акции для школьников Минска-2

Профилактические мероприятия призваны привлечь внимание к проблеме дорожно-транспортного травматизма при сокращении светового дня. Конкурсы, викторины. А знатокам – призы. Особый акцент дорожная милиция делала на использование фликеров. Среди гостей праздника – сотрудники Департамента охраны. Для ребят они устроили интерактив. Дали возможность примерить служебную форму и сделать фото на память. Мероприятие объединило 300 ребят из всех школ и гимназий Московского района.

Сотрудники ГАИ провели профилактические акции для школьников Минска-4

Яна Соколовская, учащаяся гимназии № 12:
Я считаю, что для нас, детей, очень важно проводить такие мероприятия. Потому что, во-первых, тут весело. Во-вторых, чтобы мы что-то узнали новое.

Сотрудники ГАИ провели профилактические акции для школьников Минска-6

Анастасия Миронова, учащаяся средней школы № 105:
Больше всего мне понравилось сидеть в машине ГАИ и конкурсы. Я подружилась с новыми друзьями, после праздника мы будем общаться.

Сотрудники ГАИ провели профилактические акции для школьников Минска-8

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
Автоинспекция призывает родителей соблюдать правила дорожного движения, правила перевозки несовершеннолетних. Конечно же, подавать положительный пример и побольше напоминать детям основные правила безопасности на дороге.

Финальным аккордом осеннего праздника стал просмотр премьерного мультипликационного фильма. Подобные мероприятия пройдут в каждом районе Минска.

# ГАИ # Школьники # Любовь Трепашко

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