Сотрудники ГАИ провели профилактические акции для школьников Минска

Праздник детства среди золотой осени. Госавтоинспекторы Московского района окрасили будний день школьников яркими красками и в очередной раз напомнили правила безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Профилактические мероприятия призваны привлечь внимание к проблеме дорожно-транспортного травматизма при сокращении светового дня. Конкурсы, викторины. А знатокам – призы. Особый акцент дорожная милиция делала на использование фликеров. Среди гостей праздника – сотрудники Департамента охраны. Для ребят они устроили интерактив. Дали возможность примерить служебную форму и сделать фото на память. Мероприятие объединило 300 ребят из всех школ и гимназий Московского района.

Яна Соколовская, учащаяся гимназии № 12:

Я считаю, что для нас, детей, очень важно проводить такие мероприятия. Потому что, во-первых, тут весело. Во-вторых, чтобы мы что-то узнали новое.

Анастасия Миронова, учащаяся средней школы № 105:

Больше всего мне понравилось сидеть в машине ГАИ и конкурсы. Я подружилась с новыми друзьями, после праздника мы будем общаться.