В Минске бухгалтер повысила себе зарплату на 10 тысяч рублей. Чем для неё обернулась такая предприимчивость?

Новости Беларуси. Придумала схему, как заработать больше. В Минске 44-летняя бухгалтер одной из частных фирм повысила себе зарплату на 10 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали произошедшего озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
В ведомстве сообщили, что женщина трудоустроилась в частную фирму в феврале 2019-го, свои обязанности исполняла добросовестно, и никаких вопросов у директора к ней не возникало. Но в организации стали часто меняться главные бухгалтеры, и часть обязанностей нужно было выполнять обвиняемой. Поскольку эта работа дополнительно не оплачивалась, она, имея доступ к счету фирмы, решила перечислять на свою банковскую карту различные суммы денег.
Андрей Демьянов, начальник Фрунзенского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета Беларуси:
В октябре прошлого года вакансия главного бухгалтера была закрыта. Директор фирмы дала указание женщине передать новому сотруднику электронный ключ доступа. Обвиняемая все выполнила, однако через полчаса покинула рабочее место. С тех пор на связь с коллегами она так и не вышла. Директор фирмы обратилась к аудитору для проведения проверки деятельности организации. Сверяя отчетность, специалист заметил, что сумма выплат заработной платы бухгалтеру значительно превышала сумму начислений.
Всего фигурантка успела произвести 14 незаконных операций. На допросах вину признала полностью, в содеянном раскаялась и возместила причиненный ущерб.
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