В Минске бухгалтер повысила себе зарплату на 10 тысяч рублей. Чем для неё обернулась такая предприимчивость?

Новости Беларуси. Придумала схему, как заработать больше. В Минске 44-летняя бухгалтер одной из частных фирм повысила себе зарплату на 10 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали произошедшего озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что женщина трудоустроилась в частную фирму в феврале 2019-го, свои обязанности исполняла добросовестно, и никаких вопросов у директора к ней не возникало. Но в организации стали часто меняться главные бухгалтеры, и часть обязанностей нужно было выполнять обвиняемой. Поскольку эта работа дополнительно не оплачивалась, она, имея доступ к счету фирмы, решила перечислять на свою банковскую карту различные суммы денег.