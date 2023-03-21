Лукашенко потребовал самыми жёсткими мерами выкорчевывать насилие над женщинами и детьми

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует принять самые жесткие меры, чтобы остановить насилие над женщинами и детьми. Об этом белорусский лидер заявил на совещании по вопросам деятельности органов силового блока, пишет БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что женщины и дети до сих пор становятся жертвами насилия, в том числе сексуального. Президент потребовал усилить меры по их защите. Усиленно работать глава государства поручил и в сфере профилактики преступной деятельности среди подростков. «Мужики, если не можем защитить своих женщин и детей, грош нам цена!», – обратился Лукашенко к присутствующим. По словам белорусского лидера, насилие нужно искоренять самыми жесткими мерами. Как борьба с терроризмом, подытожил Президент.