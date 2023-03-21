Лукашенко о задержании террориста в Гродно: спецслужбы сработали блестяще

Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки во время задержания террориста в Гродно. Об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с силовым блоком во вторник, 21 марта, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил, что изъятый при спецоперации арсенал вооружения предназначался для террористических действий в отношении граждан и должностных лиц. Александр Лукашенко отметил, что во время захвата вооруженных террористов не погиб ни один представитель группы «Альфа». «Молодцы наши ребята, хорошая работа», – сказал Президент.