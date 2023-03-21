В Минске наградили лётчиков, которые отвели самолёт с неработающим двигателем от населённого пункта
Новости Беларуси. За мужество и высокую самоотверженность. В Министерстве обороны в торжественной обстановке вручены погоны полковника, а наградами отмечены летчики, которые смогли отвести самолет с неработающим двигателем от населенного пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все произошло во время контрольного учебно-тренировочного полета. Двигатель отказал в самолете, где находились курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси Владислав Цвирко и летчик-инструктор первого класса Денис Шкаренда.
Владислав Цвирко, курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси:
У меня был контрольный полет с инструктором Шкарендой Денисом Владимировичем. У нас отказал полностью двигатель, и мы посадили его на аэродром. Я был уверен в своем инструкторе.
Денис Шкаренда, летчик-инструктор 1 класса:
На 10-й минуте произошел полный отказ двигателя. Естественно, предприняли попытку запуска, чтобы не терять время, приняли решение. Как и любой профессионал, мы делаем свою работу. Мы делаем ее не ради наград, а ради наших людей, ради страны.
Высокой награды – медали «За спасенную жизнь» – удостоен также военнослужащий инженерной базы прапорщик Виталий Скоринко. Решительность летчика-инструктора первого класса Дениса Шкаренды отмечена орденом «За личное мужество», а курсант авиационного факультета Военной академии Владислав Цвирко награжден медалью «За отличие в воинской службе».
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