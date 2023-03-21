В Минске наградили лётчиков, которые отвели самолёт с неработающим двигателем от населённого пункта

Новости Беларуси. За мужество и высокую самоотверженность. В Министерстве обороны в торжественной обстановке вручены погоны полковника, а наградами отмечены летчики, которые смогли отвести самолет с неработающим двигателем от населенного пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все произошло во время контрольного учебно-тренировочного полета. Двигатель отказал в самолете, где находились курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси Владислав Цвирко и летчик-инструктор первого класса Денис Шкаренда.