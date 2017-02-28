Использовать телефон как ПК: 11-классник из Слуцка о смартфоне, который будет представлен на инженерном конкурсе в США

Новости Беларуси. Изобретение нашего времени. Смартфон нового поколения представит 11-классник из Слуцка на престижном международном научно-инженерном конкурсе, который состоится в середине мая в Лос-Анджелесе.

Путевку в США проект Владислава Гадалова получил по итогам национального отбора. Случчанин разработал и собрал смартфон, который не выполняет абсолютно никаких вычислительных операций, а работает за счет удаленных мощностей. Благодаря использованию облачных технологий удалось уменьшить габариты платы, энергопотребление и, соответственно, размер аккумулятора. Таким образом, толщина смартфона менее 5 миллиметров, а вес всего 106 граммов. Между тем, возможности гаджета превосходят даже самые дорогие модели смартфонов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владислав Гадалов, ученик 11 класса средней школы № 11 Слуцка:

Похожую концепцию я реализовывал в прошлом году. Но сейчас это абсолютно новый проект, который позволяет телефон использовать вплоть до системного блока компьютера. Вы можете просто подключить свой телефон к монитору и пользоваться как персональным компьютером. Играть в игры появилась возможность. Телефон теперь из какого-то бизнес-сегмента перепрофилировался на потребительский. То есть теперь он выполняет абсолютно все задачи в мобильной скорости Интернета.

Смартфон является одним из самых безопасных. Для дешифровки данных нужно пройти двухэтапную авторизацию: это проверка отпечатка пальца и ввод кода, отправленного через звонок роботом.

Владислав Гадалов:

Звонит робот и диктует на английском языке специальный код, который позволяет авторизоваться в этот смартфон. Это так называемая двухэтапная система аутентификации. Сейчас на мой личный телефон звонит робот и диктует специальный код.

К слову, Беларусь на конкурсе в США Влад Гадалов представит во второй раз. Ранее школьник из Слуцка в Питтсбурге был награжден специальным призом крупнейшего в мире регистратора доменных имен. Обладатель премии спецфонда Президента, Владислав Гадалов неоднократный призер и победитель конкурса для юных ученых из стран СНГ И Евросоюза.