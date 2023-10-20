В Минске будут использовать менее агрессивные противогололёдные смеси. Всё дело в спецдобавке

Новости Беларуси. Менее агрессивные противогололедные смеси будут использовать для обработки столичных улиц этой зимой. Реагенты будут применять прежние, но со специальной добавкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый состав более эффективно справится с обледенением дорожных покрытий в различных климатических условиях. К тому же это позволит снизить агрессивное воздействие соли на металлы, почву и зеленые насаждения. Уже сформирован необходимый запас противогололедных смесей, укомплектован штат, подготовлены необходимые места складирования для снега.

Максим Белоус, генеральный директор Горремавтодора Мингорисполкома:

Процесс подготовки на завершающем этапе. Сейчас ведутся мероприятия по заготовке песчано-соляных смесей, галит марки А, по переоборудованию зимней техники и доукомплектованию необходимым штатом. Мы в нормативных сроках, и полностью подготовка будет завершена до 1 ноября текущего года.