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В Минске будут использовать менее агрессивные противогололёдные смеси. Всё дело в спецдобавке

20 октября 2023 14:25
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Новости Беларуси. Менее агрессивные противогололедные смеси будут использовать для обработки столичных улиц этой зимой. Реагенты будут применять прежние, но со специальной добавкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске будут использовать менее агрессивные противогололёдные смеси. Всё дело в спецдобавке-1

Новый состав более эффективно справится с обледенением дорожных покрытий в различных климатических условиях. К тому же это позволит снизить агрессивное воздействие соли на металлы, почву и зеленые насаждения. Уже сформирован необходимый запас противогололедных смесей, укомплектован штат, подготовлены необходимые места складирования для снега.

В Минске будут использовать менее агрессивные противогололёдные смеси. Всё дело в спецдобавке-4

Максим Белоус, генеральный директор Горремавтодора Мингорисполкома:
Процесс подготовки на завершающем этапе. Сейчас ведутся мероприятия по заготовке песчано-соляных смесей, галит марки А, по переоборудованию зимней техники и доукомплектованию необходимым штатом. Мы в нормативных сроках, и полностью подготовка будет завершена до 1 ноября текущего года.

В Минске будут использовать менее агрессивные противогололёдные смеси. Всё дело в спецдобавке-7

Всего на столичных улицах зимой будет работать более 700 единиц коммунальной техники. Закуплены новые тракторы, погрузчики и солеразбрасыватели. Сейчас машины готовят к холодному сезону.

# Автодороги Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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