Минск и Москва работают по вопросу эвакуации граждан Беларуси из Газы

Посольство Беларуси в Израиле на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не прекращает работу, делается все возможное для поддержания контакта с находящимися в зоне обстрелов соотечественниками и помощи им, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К настоящему моменту точно известно о трех погибших гражданах и трех выходцах из Беларуси. Наши дипломаты в Израиле и Египте находятся в постоянном контакте со своими российскими коллегами и действуют вместе. Кстати, многие белорусы вылетели из Израиля регулярными российскими авиарейсами.

В секторе Газа нет белорусского представительства, здесь поддержка также исходит от российских консульских служб – в части практической реализации эвакуации группы наших граждан. Работа в этом направлении продолжается, однако ситуация остается сложной из-за трудностей с пересечением границы.

По сообщениям мировых СМИ, сегодня запланировано открытие КПП «Рафах» для доставки гуманитарной помощи жителям анклава. Через погранпереход покинуть опасные регионы смогут иностранные граждане.