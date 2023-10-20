Уютный островок в Минске. Рассказываем о семьях, которые жили на Северном переулке в начале ХХ века

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Когда-то в этих уютных домах кипела жизнь. Сегодня они памятники ушедшей эпохи. Таким был настоящий Минск начала прошлого века. Чарующие симфонии, традиционное чаепитие в кругу семьи и модный приговор от столичных красавиц. Блуждая по уютным комнатам поместья, будто попадаешь в другой мир, где время остановилось.

Резная сказка в окружении садов. Уютный островок в Минске. В Северном переулке переносишься в начало ХХ века. Здесь в комплексе сохранилась нарядная деревянная застройка. Шалеванные домики возводили с 1907 по 1918 годы. В основном для рабочих и служащих железной дороги. Сегодня они историко-культурная жемчужина столицы.

Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Деревянная застройка в городе и в деревнях в корне отличалась. Например, они выходят фасадами на улицу, все дома крыты бляхой, в данном случае уже все заменено шифером, но обязательно деревянные дома в городе были защищены от пожара. Такие кусочки Минска исчезают. Переулок немного изменился, три дома перенесены в другую часть переулка, сегодня его занимает музей Азгура с экспозициями музея истории Минска.

Идем в гости. Новая экспозиция посвящена жителям дома №18 – Андриевским, которые прописались здесь в 1910 году. Глава семейства Константин работал в конторе управления Либаво-Роменской железной дороги. Его жена Людмила была славной домохозяйкой и создавала уют с кружевными салфетками и вышитыми картинами. Вместе воспитали 4 детей. Сыновья Алексей и Дмитрий вылетели из родного гнезда, а вот дочери Тамара и Милица стали полноправными хозяйками. Кадры из семейного архива рассказывают про будни и праздники. На них сияют модерновые интерьеры с изразцовыми печами и ароматным чаепитием.

Евгения Стальмахова:

В самом доме сейчас живет внучка Милицы Андриевской, Ольга Ярославовна с нами щедро поделилась предметами из своего быта. На самом деле, за этим пианино сидела половина семьи Андриевских – женская часть, все девушки должны были играть на пианино и вышивать, конечно, по моде начала ХХ века. Одна из жительниц дома №18 Марина Тархова была концертмейстером в оперном театре. Здесь можно увидеть и сборник нот начала ХХ века, и статуэтку Ариадна с пантерой, и фото хозяек дома.

Магнит для эстетов. Кузнецовский фарфор. Бочонки лото. Леденцы монпансье. Старинные вещицы раскрывают вкус эпохи, когда читали стихи Есенина и Блока. У Андриевских была своя фишка. Обеденный стол украшали номерными салфетками. Первые были у членов семьи, другие давали гостям. И все последующие званые ужины проходили под конкретным счастливым числом.

Евгения Стальмахова:

В основном мебель из массива дерева, украшена вставками из других пород дерева, стеклянными вставками, различными архитектурными элементами. Диван у нас представлен из коллекции музея архитектуры и быта, он когда-то тоже принадлежал семье Андриевских. Диван с высокой спинкой по моде того времени провинциальный модерн. У нас диван украшен жемчужиной коллекции музея истории города Минска – это фарфоровая кукла, на самом деле, у нее только головка фарфоровая. Тельце сделано из композитного материала. Она шарнирная, то есть ручками, ножками можно спокойно оперировать. Мы к выставке пошили платье из оригинального материала, который был найден на чердаке дома № 18. Пальчики оближешь. Среди фамильных реликвий – кулинарный бестселлер от Елены Малоховец. Эта книга стала подарком для молодых хозяек в середине XIX века. У Андриевских было уже переиздание. По сей день на просторах интернета можно отыскать фирменный рецепт цыплят на манер рябчиков и другие. По сути, это был предшественник о вкусной и здоровой пище. Причем с точной граммовкой, что обеспечило невероятный спрос... Но не только в готовке минчане были мастерами. Мама Людмила обшивала всю семью и брала модные заказы на дом. Перед зеркалом на примерках красовалось немало леди. Ателье на дому. В фэмили-лук активное участие принимал и отец Константин, он делал кожаную обувь. Все было с иголочки.