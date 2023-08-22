В Минске более 80% теплоисточников и потребителей готовы к осенне-зимнему периоду

Новости Беларуси. Получение паспортов готовности выходит на финишную прямую, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первыми документы получили жилищно-эксплуатационные управления в Московском и Октябрьском районах столицы.

За лето специалисты проверили немало объектов. Под контролем теплотрассы, оборудование котельных, трубопроводы, теплоузлы и другое. Главная задача – устранить неполадки и обеспечить работоспособность всех систем, чтобы отопительный период прошел без аварий.

Андрей Новик, заместитель генерального директора городского жилищного хозяйства:

Жилищные организации бросают все силы и подготавливают жилищный фонд к работе в зимний период. Жилье должно быть подготовлено, и подготовка основная – работа эксплуатирующих организаций, она всегда выполняется.

Напомним, все потребители тепла и теплоисточники должны получить паспорта готовности до 1 сентября. Если документ не будет оформлен, объект не смогут подключить к системе отопления.