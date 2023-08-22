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Представители международных организаций будут наблюдать за предстоящими выборами в Беларуси 

22 августа 2023 13:44
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Новости Беларуси. Электоральные кампании 2024 и 2025 годов пройдут в традиционном формате. Цифровые новации в избирательный процесс будут внедряться постепенно. Об этом журналистам рассказал Председатель ЦИК Игорь Карпенко, комментируя подготовку к проведению единого дня голосования. Он пройдет 25 февраля 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Представители международных организаций будут наблюдать за предстоящими выборами в Беларуси -1

В нашей стране электоральные кампании всегда проходят на высоком уровне. Это подтверждают и зарубежные эксперты. За предстоящими выборами также будут наблюдать представители международных организаций, с которыми работает Беларусь. В индивидуальном порядке следить за голосованием смогут отдельные страны и эксперты. К слову, сейчас ЦИК активно работает со Всемирной ассоциацией избирательных органов. В нее входят 111 государств и наша страна – один из соучредителей.

Представители международных организаций будут наблюдать за предстоящими выборами в Беларуси -4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:
Очень важный аспект избирательной системы – так называемый электоральный суверенитет. Впервые этот термин появился в проекте Концепции национальной безопасности. И здесь мы видим ряд важных направлений работы. Первое – поставить определенный заслон (финансовый, информационный, технический) любому внешнему воздействию на избирательную систему. Таким образом, у нас есть нормы, которые запрещают финансировать из-за рубежа кандидатов в депутаты, политические партии. Второй момент – повышенные требования к кандидатам. Отсутствие гражданства иностранного государства.

Стала известна дата проведения первого заседания ВНС в обновленном формате

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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