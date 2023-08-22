Представители международных организаций будут наблюдать за предстоящими выборами в Беларуси 

Новости Беларуси. Электоральные кампании 2024 и 2025 годов пройдут в традиционном формате. Цифровые новации в избирательный процесс будут внедряться постепенно. Об этом журналистам рассказал Председатель ЦИК Игорь Карпенко, комментируя подготовку к проведению единого дня голосования. Он пройдет 25 февраля 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране электоральные кампании всегда проходят на высоком уровне. Это подтверждают и зарубежные эксперты. За предстоящими выборами также будут наблюдать представители международных организаций, с которыми работает Беларусь. В индивидуальном порядке следить за голосованием смогут отдельные страны и эксперты. К слову, сейчас ЦИК активно работает со Всемирной ассоциацией избирательных органов. В нее входят 111 государств и наша страна – один из соучредителей.