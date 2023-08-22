«Перешагнуть планку». Урожайность Гродненской области может превысить прошлогоднюю

Новости Беларуси. В Гродненской области уборочная кампания выходит на финишную прямую. Многие хозяйства уже завершили жатву, в остальных остались считаные гектары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новогрудском районе уже почти 90 % площадей прошли комбайны. В этой местности за счет гористости рельефа своя климатическая зона, потому аграрии хоть и переживали из-за летней засухи, но признаются: пару дней дождь порадовал поля. Это стало решающим моментом в процессе созревания зерновых и зернобобовых культур. А потому в районе рассчитывают выйти на урожайность, которая превысит прошлогоднюю. На данный момент получили на 3 центнера с гектара больше, средняя урожайность 48,4. Но цифра пока не окончательная. Подходит к завершению уборка озимой пшеницы и овса.

Евгений Божко, заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Новогрудского райисполкома:

Что касается урожайности по более рентабельным культурам, как рапс, в этом году также имеется существенная прибавка – более 2 центнеров с гектара мы получили. В общем вале мы получили более 13 тысяч тонн рапса. Вал зерна на утро составляет 72 тысячи. Планируем получить более 80. Поэтому задел есть, есть к чему идти, есть еще небольшой зазор – чуть меньше 10%, скажем так, 9 %, чтобы перешагнуть планку уровня прошлого года.

В Гродненской области завершить уборочную планируют к выходным. Традиционно те хозяйства, которые первыми справились с жатвой, помогают соседям и техникой, и механизаторами.