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В Минске 5 ноября начался «Лістападзік-2016»: в программе конкурса 8 картин

05 ноября 2016 14:08
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Новости Беларуси. Расширяя границы: в Минске стартовал конкурс детских и юношеских фильмов «Лістападзік».

Уже по традиции церемония открытия прошла в кинотеатре «Пионер».

Маленьких зрителей ждало красочное представление, мини-спектакли юных актеров. А также заводные танцы сказочных персонажей.

В программе «Лістападзіка» в 2016 году восемь картин. Они созданы кинематографистами Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Германии, Франции и США.

Вне конкурса зрители увидят анимационный фильм «Луис и Лука – Большая сырная гонка». Лента рассказывает о персонажах детских книжек Хьелля Аукруста. А также авантюрную комедию из Дании «Игбал и секретный рецепт». Оценивать картины будет международное жюри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
Кино должно учит детей добру, тому, что в любой жизненной ситуации нужно поступать по совести, по справедливости.

Андрей Жвалевский, член жюри конкурса детских и юношеских фильмов «Лістападзік-2016»:

Темы, сами по себе, любые должны быть. Нет запретных тем, есть неправильная подача.

Если это честно, но, скажем так, тактично: без жалости к ребенку, но с уважением к нему – тогда хорошо.

# общество # Фотофакт # Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Андрей Жвалевский # Ирина Дрига

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