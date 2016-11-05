В Минске 5 ноября начался «Лістападзік-2016»: в программе конкурса 8 картин

Новости Беларуси. Расширяя границы: в Минске стартовал конкурс детских и юношеских фильмов «Лістападзік».
Уже по традиции церемония открытия прошла в кинотеатре «Пионер».
Маленьких зрителей ждало красочное представление, мини-спектакли юных актеров. А также заводные танцы сказочных персонажей.
В программе «Лістападзіка» в 2016 году восемь картин. Они созданы кинематографистами Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Германии, Франции и США.
Вне конкурса зрители увидят анимационный фильм «Луис и Лука – Большая сырная гонка». Лента рассказывает о персонажах детских книжек Хьелля Аукруста. А также авантюрную комедию из Дании «Игбал и секретный рецепт». Оценивать картины будет международное жюри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
Кино должно учит детей добру, тому, что в любой жизненной ситуации нужно поступать по совести, по справедливости.
Андрей Жвалевский, член жюри конкурса детских и юношеских фильмов «Лістападзік-2016»:
Темы, сами по себе, любые должны быть. Нет запретных тем, есть неправильная подача.
Если это честно, но, скажем так, тактично: без жалости к ребенку, но с уважением к нему – тогда хорошо.