Движение через границу с Литвой будет восстановлено 7 ноября

Новости Беларуси. Транспортный коллапс парализовал автомагистрали на выезде из Беларуси. На границе с Польшей ситуация понемногу стабилизируется.

Таможенники соседней республики еще 4 ноября сообщили об устранении программного сбоя.

А вот на литовском направлении очереди серьезно увеличились.

В «Каменном Логе» и пункте пропуска «Бенякони» отправки в ЕС ожидают в общей сложности более 250 автомобилей.

На других выездах ситуация несколько лучше, но многокилометровые заторы образовались практически везде. Связано это во многом с ремонтом дороги на литовском «Мядининкае». Там ведутся работы на полосе для движения грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.