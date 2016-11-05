Да будет свет: 5 ноября прошли прямые линии с администрацией Беларуси

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии прошли 5 ноября в администрациях всех уровней. Это уже традиционная практика, когда чиновники ведут прямой диалог с населением.

Таким образом, власти получают возможность хорошо владеть ситуацией в районах, городах и целых областях и глубже вникать в проблемы людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Вераксо, заместитель председателя Могилевского горисполкома:

Если бы вопросы решались оперативно на местах, звонков было бы меньше в вышестоящие органы.

Мы анализируем каждую прямую линию и делаем соответствующие выводы. После каждой прямой линии в понедельник, у меня на производственном совещании утром рассматриваются все обращения.

После обращения на прямую линию в Могилевский горисполком,

наконец, была решена давняя проблема с освещением двора в одном из спальных районов областного центра.

Галина Жуковская вместе с соседями не раз просила помощи у коммунальщиков: пролить свет на вопрос. Однако только после сигнала властям темное дело стало ясным. За короткое время во дворе построили сеть наружного освещения.

Теперь жители намерены идти дальше и поднимать проблему благоустройства своей территории –

нужно еще отремонтировать дороги и организовать детскую площадку.

Галина Жуковская, жительница Могилева:

Раньше было очень темно у нас, было плохо ходить без освещения. Обратились по горячей линии в горисполком, и буквально в течении двух недель у нас был сделан свет.