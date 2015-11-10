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Кинофестиваль «Лістападзік»: лучший фильм для детей – «Парень-невидимка», для юношей – «Частное пионерское-2»

10 ноября 2015 16:45
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Новости Беларуси. Интрига разрешилась. Приз кинофестиваля «Лістападзік» «За лучший фильм для детей» получила картина «Парень-невидимка», а вот российская лента «Частное пионерское-2» признана победителем среди фильмов для юношеской аудитории.

К слову, оценить конкурсные работы фестиваля помимо профессионального жюри в кинотеатрах смогли более двух тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристан Дюэкер, председатель жюри кинематографистов конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік» (Дания):
Это трогательный фильм, мы действительно были очень впечатлены. Также этому фильму мы отдали приз за лучшую детскую роль, потому что вот этот тандем из трех ребят был действительно очень интересным и трогательным. И, вообще, «Лістападзік» – это один из лучших детских кинофестивалей. И в плане организации, и в плане того, какая была программа.

Михаил Тумеля, член жюри кинематографистов конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік» (Беларусь):
Мы старались, и наше мнение было единодушным в том, чтобы все-таки отметить фильмы, которые ближе к искусству кино.

# Кино # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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