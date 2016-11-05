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В Беларуси с 5 ноября разрешена охота на пушного зверя: за что можно лишиться лицензии?

05 ноября 2016 11:27
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Новости Беларуси. Охота… начать сезон 5 ноября отправила в лес любителей идти по звериному следу. В Беларуси дан старт самому массовому и популярному промыслу – добыче пушных видов животных.

В разрешенном списке: заяц, белка, куница, хорек, ондатра, а также норка американская.

Охотиться можно будет только в светлое время суток, как с ружьем, так и без него, зато в компании охотничьей собаки.

Тем же, кто предпочтет идти на промысел пушнины с оружием, нужно быть особенно осторожным с боеприсами.

Ольга Громович, пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
Охота на зайца предполагает – ружейная, в частности – использование гладкоствольного оружия с дробовыми патронами.

Пули, картечь запрещены и ни в коем случае не должны находиться как в стволе, так и в патронташе.

И в машине охотника, если она на территории угодий. Это очень грубое нарушение, можно лишиться права охоты.

Но именно в начале сезона, когда в лесах много охотников, на нелегальный промысел выходят и браконьеры. Берут охотничью путевку, к примеру, на зайца, а на мушку – косулю или лося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так что нынешние выходные станут насыщенными не только для охотников, но и инспекторов природоохраны. Они будут работать в усиленном режиме.

# общество # Охота в Беларуси # Ольга Громович

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