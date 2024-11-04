В Минске 4 ноября откроется фотовыставка «100 кадров» в рамках фестиваля «Лiстапад»

4 ноября в Минске откроется фотовыставка «100 кадров», посвященная вековому юбилею белорусского кинематографа. Эта тема главная во время нынешнего праздника, а значит, выбор у зрителей особенно богат: во внеконкурсной программе к привычным показам лент-победителей прошлых лет добавлены лучшие экземпляры золотого фонда национальной киностудии. Эта классика не устаревает. Всего же в основном конкурсе игрового кино 18 фильмов из 34 стран. Во главе – темы, волнующие всех: дружба, любовь, семейные ценности, умение справляться с любыми обстоятельствами. Завершится «Лiстапад» 8 ноября.