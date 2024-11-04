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В Минске 4 ноября откроется фотовыставка «100 кадров» в рамках фестиваля «Лiстапад»

04 ноября 2024 07:53
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Богатство конкурсной программы, нетривиальность тем и завидное умение открывать новые имена в кинематографе – 30-й юбилейный «Лiстапад» продолжается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 4 ноября откроется фотовыставка «100 кадров» в рамках фестиваля «Лiстапад»-2

4 ноября в Минске откроется фотовыставка «100 кадров», посвященная вековому юбилею белорусского кинематографа. Эта тема главная во время нынешнего праздника, а значит, выбор у зрителей особенно богат: во внеконкурсной программе к привычным показам лент-победителей прошлых лет добавлены лучшие экземпляры золотого фонда национальной киностудии. Эта классика не устаревает. Всего же в основном конкурсе игрового кино 18 фильмов из 34 стран. Во главе – темы, волнующие всех: дружба, любовь, семейные ценности, умение справляться с любыми обстоятельствами. Завершится «Лiстапад» 8 ноября.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Выставка # Кино

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