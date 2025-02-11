«Дети и наша семья – это на всю жизнь». IT-предприниматель и многодетный папа о семейных ценностях

Олег Гвоздков, отец 4-х детей, IT-предприниматель:

Мне было 25 лет, супруге 21 год, когда мы встретились. Я только-только устроился на работу, тут как раз таки обед начинался, она зашла в это кафе. Увидел ее обворожительную фигуру и понял, что она станет моей женой и матерью моих всех детей. Чтобы измениться, за мужчиной должна стоять настоящая женщина. И я ее, слава богу, нашел.

Мы пытались зачать ребенка где-то первые года полтора, наверное. Бог не давал нам. А вот когда переехали в квартиру, то буквально через неделю Вика забеременела. У меня четверо детей, я очень этим горжусь. Моя главная обязанность в семье – это глава семьи. Как в Англии, есть королева и есть премьер-министр. Вот у меня примерно точно так же. Я глава семьи, а командует Виктория. Я систематизирую наш быт. Есть отдельный календарь, в котором указано, когда у кого кружки, когда у кого танцы, бассейны. Мы стараемся всегда, чтобы у детей эти дополнительные занятия, какие-то кружки были в садах и в школах, чтобы их не надо было возить куда-то. У нас логистика в этом плане вся отстроена.

Яромиру, когда исполнилось 4-5, мой бизнес рухнул, который я строил 5 лет, я понимаю, что вот это все приходящее. Деньги к нам приходят, уходят. А дети и наша семья – это на всю жизнь.