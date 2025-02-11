Прямой эфир

Безопасность в ванной комнате. Эти правила защитят вас от несчастных случаев

11 февраля 2025 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За последние три года в Беларуси произошло восемь несчастных случаев из-за неправильного использования электроприборов в ванной комнате. При этом погибло семь человек, а два получили серьезные травмы. Оборудование, ставшее причиной удара током, было разным – это фен, зарядное устройство телефона, стиральная машина и электроводонагреватель.

Безопасность в ванной комнате. Эти правила защитят вас от несчастных случаев -2

Екатерина Захаревская, инспектор Энергогазинспекции минского межрайонного отделения по надзору за электроустановками:
Недавно произошел очередной трагический случай, 35-летняя женщина включила стиральную машину и направилась принимать ванну, также женщина взяла мобильный телефон, подключив его к сети электропитания, через некоторое время соседи по блоку в общежитии услышали странные звуки из комнаты. Открыли помещение и увидели, что минчанку трясет от удара током. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось. Этот инцидент подчеркивает важность соблюдения мер безопасности при использовании бытовых электроприборов. 

Ванная комната – это повышенная зона опасности из-за высокой влажности и наличия воды. Электроприборы, которые используются в таких условиях, могут стать причиной серьезных травм. 
Вода – отличный проводник электричества. Даже ее небольшое количество может привести к поражению электрическим током. 

Подробности в видео

# Правила безопасности

Другие новости рубрики

Все новости
Чем опасен ларингит у детей? Врач рассказал, как лечится это заболевание
11 февраля 2025 12:50

Чем опасен ларингит у детей? Врач рассказал, как лечится это заболевание

«Дети и наша семья – это на всю жизнь». IT-предприниматель и многодетный папа о семейных ценностях
11 февраля 2025 11:56

«Дети и наша семья – это на всю жизнь». IT-предприниматель и многодетный папа о семейных ценностях

Правительство Беларуси установило тарифы на ЖКУ на 2025 год
11 февраля 2025 11:15

Правительство Беларуси установило тарифы на ЖКУ на 2025 год