Безопасность в ванной комнате. Эти правила защитят вас от несчастных случаев

За последние три года в Беларуси произошло восемь несчастных случаев из-за неправильного использования электроприборов в ванной комнате. При этом погибло семь человек, а два получили серьезные травмы. Оборудование, ставшее причиной удара током, было разным – это фен, зарядное устройство телефона, стиральная машина и электроводонагреватель.

Екатерина Захаревская, инспектор Энергогазинспекции минского межрайонного отделения по надзору за электроустановками:

Недавно произошел очередной трагический случай, 35-летняя женщина включила стиральную машину и направилась принимать ванну, также женщина взяла мобильный телефон, подключив его к сети электропитания, через некоторое время соседи по блоку в общежитии услышали странные звуки из комнаты. Открыли помещение и увидели, что минчанку трясет от удара током. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось. Этот инцидент подчеркивает важность соблюдения мер безопасности при использовании бытовых электроприборов.



Ванная комната – это повышенная зона опасности из-за высокой влажности и наличия воды. Электроприборы, которые используются в таких условиях, могут стать причиной серьезных травм.

Вода – отличный проводник электричества. Даже ее небольшое количество может привести к поражению электрическим током.