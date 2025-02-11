Чем опасен ларингит у детей? Врач рассказал, как лечится это заболевание

Ларингит – это воспалительный процесс в слизистой оболочке гортани. Он может быть как острым, так и хроническим. Острый ларингит часто вызывается вирусными инфекциями, такими как грипп или ОРВИ, в то время как хронический может сформироваться на фоне постоянного воздействия раздражающих факторов, например, химических веществ, табачного дыма или чрезмерных нагрузок на голосовые связки.

Борис Давидюк, врач оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

80-90 % – это вирусные инфекции, 10 % – бактериальные, могут вызывать воспаление. Также может вызывать воспаление вдыхание слишком холодного, горячего воздуха, паров кислот. Симптомы ларингита всегда связаны с воспалением гортани и могут проявляться в виде охриплости, потери голоса и боли при глотании. Он может вызывать значительный дискомфорт, нарушая привычный ритм жизни и работу голосовых связок. Кроме того, ларингит может сопровождаться кашлем, ощущением першения в горле и даже затруднением дыхания в тяжелых случаях, особенно когда отек тканей гортани становится критическим. Борис Давидюк:

Вирусные инфекции, которые чаще наблюдаются в зимний период, сочетается воспаление, насморк, боль в горле, вдруг появляется охриплость голоса. Это говорит о том, что возникло воспаление гортани. Особое внимание стоит уделить ларингиту у маленьких детей, потому что острый ларингит у них протекает с отеком слизистой подсвязочного пространства, может приводить к удушью, опасное для жизни состояние. Если у ребенка лающий кашель, задыхается, беспокойный, необходимо вызывать скорую помощь, госпитализировать такого ребенка.