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В Минск прибыла официальная делегация из Башкортостана. Что обсудили?

19 апреля 2023 14:26
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Новости Беларуси. Минск и Башкортостан обсудили совместные проекты по оказанию государственных и муниципальных услуг населению, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минск прибыла официальная делегация из Башкортостана. Что обсудили?-1

В Минск прибыла официальная делегация. Гости ознакомились с работой службы «Одно окно» Заводского района. Россияне также узнали о деятельности аналогичных структур города и смогли получить ответы на свои вопросы. Отметим, 15 декабря на полях Международной недели бизнеса в Уфе было подписано соглашение о сотрудничестве между Центром информационных технологий Мингорисполкома и Многофункциональным центром Башкортостана.

В Минск прибыла официальная делегация из Башкортостана. Что обсудили?-4

Наталья Куприянова, директор Многофункционального центра Республики Башкортостан (Россия):
Были на Tibo. Нам понравилось продукция белорусская, нам понравились ноутбуки, постаматы. Также был очень интересен опыт электронной очереди.

В Минск прибыла официальная делегация из Башкортостана. Что обсудили?-7

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы усиливаем взаимодействие с нашими регионами Российской Федерации, упрощая логистику. Также мы наметили какие-то планы, которые мы обязательно реализуем и в рамках Форума регионов, который будет проходить в этом году. И конечно, еще больше усилим наши побратимские связи обновлением нашего соглашения о подписании побратимской связи с данным регионом.

В Минск прибыла официальная делегация из Башкортостана. Что обсудили?-10

Еще один совместный проект – «Башкирское долголетие». Он направлен на сотрудничество в туристической сфере. Обсудили и туристический потенциал. По этой программе стартуют поездки в Минск на восемь дней. Путешествие не бесплатное, однако республика компенсирует часть затрат. Уже открыт прямой рейс Минск – Уфа. Первая поездка запланирована на 24 апреля.

# Беларусь-Россия # общество # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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