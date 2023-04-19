В Минск прибыла официальная делегация из Башкортостана. Что обсудили?

Новости Беларуси. Минск и Башкортостан обсудили совместные проекты по оказанию государственных и муниципальных услуг населению, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минск прибыла официальная делегация. Гости ознакомились с работой службы «Одно окно» Заводского района. Россияне также узнали о деятельности аналогичных структур города и смогли получить ответы на свои вопросы. Отметим, 15 декабря на полях Международной недели бизнеса в Уфе было подписано соглашение о сотрудничестве между Центром информационных технологий Мингорисполкома и Многофункциональным центром Башкортостана.

Наталья Куприянова, директор Многофункционального центра Республики Башкортостан (Россия):

Были на Tibo. Нам понравилось продукция белорусская, нам понравились ноутбуки, постаматы. Также был очень интересен опыт электронной очереди.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы усиливаем взаимодействие с нашими регионами Российской Федерации, упрощая логистику. Также мы наметили какие-то планы, которые мы обязательно реализуем и в рамках Форума регионов, который будет проходить в этом году. И конечно, еще больше усилим наши побратимские связи обновлением нашего соглашения о подписании побратимской связи с данным регионом.