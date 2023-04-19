ГПК Беларуси: главная цель литовской стороны – обострить ситуацию на границе

Их цель – обострить ситуацию на границе под любым предлогом. Стала известна официальная реакция на очередную выходку с литовской стороны. Попытка взорвать Сеть за счет оптического обмана – иначе этот спорный шаг не назовешь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет ответил на видео, опубликованное литовской стороной, где якобы военнослужащий белорусского погранотряда ступает на сопредельную территорию.

Валентин Бусько, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

На данном участке прохождение государственной границы имеет особенности. А изображение с камер наблюдения искажает истинное местоположение белорусского военнослужащего. Таким образом, тиражируемые обвинительные заявления не соответствуют действительности. Подчеркиваем, что все пограничные инциденты урегулируются в рабочем порядке. Подобные случаи с участием литовских военнослужащих всегда разрешались на уровне пограничных ведомств, без публичного обнародования данной информации. Опубликование видео до получения официального ответа от белорусской стороны подтверждает, что главная цель подобных демонстраций – в очередной раз обострить ситуацию на границе.