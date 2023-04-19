В 3 раза быстрее старых! В несвижской больнице появился новый маммограф белорусского производства

Новости Беларуси. Новый маммограф отечественного производства установили в Несвижской центральной районной больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аппарат такого класса первый в Минской области. Он позволяет диагностировать опухолевые образования самых небольших размеров и на ранней стадии. В оборудовании используются низкие дозы облучения, благодаря чему пациент подвергается минимальному риску.

Второй в Беларуси и первый в Минской области. Несвижская центральная больница получила уникальный маммографический аппарат отечественного производства. Оборудование нового поколения безопасное и эффективное. Высокая визуализация повышает качество диагностики, что играет немаловажную роль.

Надежда Гордиевич, рентгенолаборант маммографического кабинета Несвижской центральной районной больницы:

У нас есть дека стола, куда укладывается молочная железа. Пластина, которой мы придавливаем грудь для исследования. Есть монитор, а также есть клавиатура, на которой мы регулируем повороты либо поднятие и опущение деки стола. Также у нас есть защита для пациентов, чтобы защитить от лишнего рентгеновского излучения.