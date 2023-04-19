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В 3 раза быстрее старых! В несвижской больнице появился новый маммограф белорусского производства

19 апреля 2023 13:57
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Новости Беларуси. Новый маммограф отечественного производства установили в Несвижской центральной районной больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аппарат такого класса первый в Минской области. Он позволяет диагностировать опухолевые образования самых небольших размеров и на ранней стадии. В оборудовании используются низкие дозы облучения, благодаря чему пациент подвергается минимальному риску.

Подробней в сюжете Юлии Минич.

В 3 раза быстрее старых! В несвижской больнице появился новый маммограф белорусского производства-1

Второй в Беларуси и первый в Минской области. Несвижская центральная больница получила уникальный маммографический аппарат отечественного производства. Оборудование нового поколения безопасное и эффективное. Высокая визуализация повышает качество диагностики, что играет немаловажную роль.

В 3 раза быстрее старых! В несвижской больнице появился новый маммограф белорусского производства-4

Надежда Гордиевич, рентгенолаборант маммографического кабинета Несвижской центральной районной больницы:
У нас есть дека стола, куда укладывается молочная железа. Пластина, которой мы придавливаем грудь для исследования. Есть монитор, а также есть клавиатура, на которой мы регулируем повороты либо поднятие и опущение деки стола. Также у нас есть защита для пациентов, чтобы защитить от лишнего рентгеновского излучения.

В 3 раза быстрее старых! В несвижской больнице появился новый маммограф белорусского производства-7

Подробнее в видео.

# Учреждения здравоохранения # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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