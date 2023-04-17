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Как будет проходить вступительная кампания? Президент подписал Указ

17 апреля 2023 19:21
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Новости Беларуси. Для защиты прав абитуриентов при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси подписал Указ №109 «О контроле за проведением вступительной кампании».  

Как будет проходить вступительная кампания? Президент подписал Указ-1

Согласно документу, создана специальная государственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, а в ее состав включены члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители органов государственного управления, контролирующих органов и общественных организаций.  

Как будет проходить вступительная кампания? Президент подписал Указ-4

Введен разноуровневый контроль за вступительной кампанией и персональная ответственность руководителей госорганов и местной вертикали. Таким образом, вступительная кампания будет прозрачной и справедливой.  

# Закон # общество # Игорь Петришенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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