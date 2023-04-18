С мая в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий

Новости Беларуси. Все виды трудовых пенсий повышаются в Беларуси со следующего месяца: за выслугу лет, по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца. В мае пожилые граждане получат в среднем около 705 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То есть за год размер выплат увеличился на 21 %. Как сообщили в Министерстве труда и социальной зашиты, пенсии вырастут на 5 %. Что касается суммы, то для каждого она будет своя, поскольку рассчитывается размер выплат индивидуально. Окончательный размер будет зависеть от продолжительности стажа, величины заработка, а также установленных доплат.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Средняя пенсия по возрасту неработающего пенсионера в мае составит 705 рублей. Размер увеличения у каждого пенсионера будет свой: в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении пенсии, а также установленных к пенсии доплат. Расходы на выплату пенсий в мае составят полтора миллиарда рублей, из них 78 миллионов на повышение пенсий в соответствии с указом главы государства. Обращаю внимание, что в повышенном размере пенсии уже будут выплачены в мае.

В этом году пожилые белорусы могут увидеть три прибавки к собственным доходам. Деньги на это есть: в бюджет ФСЗН заложены необходимые ресурсы в объеме 19 миллиардов рублей. Пенсии в нашей стране получают 2 миллиона 300 тысяч человек.