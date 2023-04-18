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Сергей Сивец проведёт личный приём граждан в Минске

18 апреля 2023 10:09
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Новости Беларуси. Узнать о проблеме и оказать помощь в ее решении. Сенаторы продолжают практику личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель председателя Совета Республики 20 апреля проведет выездной прием граждан в Лиде.

Сергей Сивец проведёт личный приём граждан в Минске-1

В этот четверг, 20 апреля, выслушать граждан готов и председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству. Сергей Сивец проведет личный прием граждан в Минске с 10 до 13 часов. Чтобы попасть на встречу, необходимо направить письменное обращение в Совет Республики.

Номер для справки – на экране.

# Прием граждан # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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