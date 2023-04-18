Сергей Сивец проведёт личный приём граждан в Минске

Новости Беларуси. Узнать о проблеме и оказать помощь в ее решении. Сенаторы продолжают практику личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот четверг, 20 апреля, выслушать граждан готов и председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству. Сергей Сивец проведет личный прием граждан в Минске с 10 до 13 часов. Чтобы попасть на встречу, необходимо направить письменное обращение в Совет Республики.