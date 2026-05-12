Прямой эфир

Хренин: на плечах военных ответственность за суверенитет, независимость и территориальную целостность

12 мая 2026 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кадровые перестановки назревают и в Вооруженых Силах. Александр Лукашенко 12 мая обсудил с Министром обороны Виктором Хрениным обновление командного состава. Президент подчеркнул, что ключевым фактором эффективности Армии остается человеческий ресурс: дисциплина и порядок на местах напрямую зависят от личных качеств командиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хренин: на плечах военных ответственность за суверенитет, независимость и территориальную целостность-2

Лукашенко обсудил с министром обороны обновление командного состава

Как отметил Виктор Хренин: армию инспектировали сразу по двум направлениям. Первое – проверка боеготовности, которую инициировал Президент. Второе – плановая ревизия самого Министерства обороны и Генштаба. 

Хренин: на плечах военных ответственность за суверенитет, независимость и территориальную целостность-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Можно сделать вывод, что наши люди готовы защищать Родину. Вот это мы видели очень ярко, четко, особенно по людям, которые призывались – выходили из зоны комфорта, от своих семей отрывались, от своей работы, а это более 6 тысяч. В той обстановке, в которой мы находимся, лежит ответственность на наших плечах, и мы будем делать серьезные выводы, двигаться вперед, не останавливаясь на месте.

В свете программы госвооружения планируются серьезные средства выделяться на Вооруженные Силы. И мы не должны просто так быть на шее своего народа, а должны обеспечивать основные важнейшие составляющие – индикаторы национальной безопасности. Это военная безопасность. И ответственность на плечах военных за суверенитет, независимость, территориальную целостность.

Что касается кадровой ротации, Виктор Хренин отметил: Президент ждет досье на каждого перспективного офицера. Задача ведомства – подготовить качественные предложения, однако окончательный выбор остается за Главнокомандующим. Каждую кандидатуру Александр Лукашенко намерен изучить лично.

# Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Польский перевозчик пытался незаконно провезти партию косметического крема в Беларусь
12 мая 2026 13:46

Польский перевозчик пытался незаконно провезти партию косметического крема в Беларусь

Пархамович: дисциплина – это первое, что поможет совершить качественный рывок в городе Гомеле
12 мая 2026 13:46

Пархамович: дисциплина – это первое, что поможет совершить качественный рывок в городе Гомеле

Там нет чужих предприятий! Лукашенко назначил Веремеева на должность руководителя Мозырского района
12 мая 2026 13:43

Там нет чужих предприятий! Лукашенко назначил Веремеева на должность руководителя Мозырского района