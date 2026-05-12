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Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусских атлетов

12 мая 2026 14:14
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Международный союз современного пятиборья, следуя рекомендациям МОК, снял все ограничения с наших атлетов. Это значит, что белорусы смогут соревноваться с национальной символикой и участвовать в командных дисциплинах и эстафетах на европейских и планетарных форумах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решение вступит в силу с начала июня. Поэтому на данной неделе на этапе Кубка мира в Болгарии соотечественники еще предстанут в нейтральном статусе. Следовательно, на ближайшем этапе Кубка мира в Болгарии, который пройдёт уже на этой неделе, наши пятиборцы будут выступать еще в нейтральном статусе. Однако начиная с этапа в Будапеште все ограничения будут полностью отменены и белорусы смогут представлять страну в национальной форме, с флагом и гимном.

Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусских атлетов-1

Елена Нырцова, тренер-преподаватель сборных команд Беларуси по современному пятиборью:
Международная федерация сделала каждому на почту рассылку с такой приятной новостью. Мы ждали этого, мы соскучились, истосковались по нашей символике. Чтобы приятно вот все-таки было выходить на старт и чувствовать, что за тобой страна.

Восстановила белорусов в правах и всемирная боксерская организация. Напомним, на недавнем чемпионате мира Алексей Алферов стал серебряным призером. А наши юноши и девушки регулярно привозят награды с топ-турниров.

# Спортивные соревнования # Елена Нырцова

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