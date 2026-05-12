В Минской области внедряют новые стандарты утилизации и хранения мусора

В Минской области переходят на новые стандарты утилизации и хранения мусора. Ставку делают не только на раздельный сбор, но и на эстетику, а также на защиту почвенных вод от загрязнения. Ключевым трендом 2026 года стало внедрение контейнеров заглубленного типа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино три емкости объемом 5 кубических метров уже установлены на улицах Гагарина и 50 лет Октября. В ближайшее время в городе появится еще 30 таких объектов. Для обслуживания новых точек в 2026 году планируют приобрести дополнительный мусоровоз с манипулятором – это обеспечит бесперебойный вывоз отходов. Жители уже оценили главные плюсы новых площадок.

Артем Арутюнян, заместитель директора по коммунальному хозяйству ГУП «ОЖКХ»:

Если старые контейнеры имеют объем 1,1 метра кубических, то этот контейнер имеет объем 5 метров кубических. Нет необходимости устанавливать на контейнерной площадке, и он сокращает место. Яма выкапывается, туда устанавливается гильза специальная, в которую помещается сам контейнер. Он в виде полипропиленового мешка. При его наполнении подъезжает мусоровоз с манипулятором, поднимает его и выгружает.

В Минской области только в 2025 году было закуплено и введено в эксплуатацию 66 контейнеров заглубленного типа.