Марк Кот пробился в полуфинал чемпионата Европы по борьбе

На чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет позади утренняя сессия. Марк Кот сумел пробиться в полуфинал весовой категории до 92-х килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Следующий оппонент – поляк Томас Митал. В случае виктории наш атлет гарантирует как минимум серебро. Если же постигнет неудача оспорит третье место на пьедестале. Остальные белорусы были не столь успешны. Тимофей Семененко оступился в 1/8 финала, Кирилл Васько не справился с квалификацей. Вечером за бронзу сразится супертяж Егор Савич.