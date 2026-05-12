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Марк Кот пробился в полуфинал чемпионата Европы по борьбе

12 мая 2026 14:12
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На чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет позади утренняя сессия. Марк Кот сумел пробиться в полуфинал весовой категории до 92-х килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Следующий оппонент – поляк Томас Митал. В случае виктории наш атлет гарантирует как минимум серебро. Если же постигнет неудача оспорит третье место на пьедестале. Остальные белорусы были не столь успешны. Тимофей Семененко оступился в 1/8 финала, Кирилл Васько не справился с квалификацей. Вечером за бронзу сразится супертяж Егор Савич.

# Борьба

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