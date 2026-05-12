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В Беларуси утвердили правила работы криптобанков с токенов

12 мая 2026 14:10
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В Беларуси утвердили правила работы криптобанков с токенов-0

В Беларуси утвердили положение о работе криптобанков с токенами. Документ разработан ПВТ в рамках указа о регулировании сферы цифровых активов. Об этом пишет БЕЛТА.

Положение определяет виды операций с токенами и перечень цифровых активов, с которыми смогут работать криптобанки. Разрешены 11 операций, включая криптовклады, займы, стейкинг, залог, хранение и переводы токенов.

Криптобанкам также разрешено проводить сделки с 26 токенами из числа крупнейших по рыночным показателям, а также с токенами резидентов ПВТ, выпущенными в рамках ICO.

Фото: pixabay

# It-технологии # Информационные технологии

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