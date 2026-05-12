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Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов в Берлине

12 мая 2026 14:00
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С канцлером Германии случился неприятный инцидент, который ярко продемонстрировал отношение жителей страны к политику. Фридрих Мерц был освистан во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов в Берлине. Особенно бурно публика отреагировала, когда он заговорил о реформах, которые могут дать стране шанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов в Берлине -2

Неодобрительными криками и комментариями сопровождалось практически все выступление канцлера, о чем бы он ни говорил: о том, что страна переживает переломный момент, который, повлияет на экономическое положение каждого человека. По этой причине, как подчеркнул Мерц, он ожидает как от бизнеса, так и от наемных работников открытости к переменам. Канцлер ФРГ закончил речь призывом сообща работать над созданием безопасной и свободной Германии. В ответ присутствующие снова его освистали. 

# Фридрих Мерц # Новости Германии

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