Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов в Берлине

С канцлером Германии случился неприятный инцидент, который ярко продемонстрировал отношение жителей страны к политику. Фридрих Мерц был освистан во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов в Берлине. Особенно бурно публика отреагировала, когда он заговорил о реформах, которые могут дать стране шанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неодобрительными криками и комментариями сопровождалось практически все выступление канцлера, о чем бы он ни говорил: о том, что страна переживает переломный момент, который, повлияет на экономическое положение каждого человека. По этой причине, как подчеркнул Мерц, он ожидает как от бизнеса, так и от наемных работников открытости к переменам. Канцлер ФРГ закончил речь призывом сообща работать над созданием безопасной и свободной Германии. В ответ присутствующие снова его освистали.