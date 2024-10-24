Молодые специалисты – медучреждения Минской области пополнили свыше 800 человек

Материальная поддержка, надбавки, наставничество, обеспечение жильем и ряд других льгот, которые привлекают молодые кадры. В 2024 году в медучреждения Минской области пришли свыше 800 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только ряды Узденской центральной районной больницы пополнили 11 медиков. Они постепенно вливаются в коллектив, адаптируются к новому этапу в их жизни. Подробности – Дарья Авсюк.

Влада Куликовская приступила к первой работе всего пару месяцев назад. Но уже полностью освоилась. Пошла по стопам родных. С детства хотелось помогать людям. Пока Влада закончила колледж, но в дальнейшем планирует поступать в вуз. Пока мечта сбылась наполовину.

Влада Куликовская, акушерка Узденской центральной районной больницы:

Интересно, неординарные случаи, большая практика, много опыта. Коллектив у нас достаточно хороший, никаких вопросов, ссор, ничего не возникает. Дружелюбные и хорошие. К ним молодые специалисты могут обратиться за любой необходимой помощью, будь то сложный случай с пациентом или рабочие моменты