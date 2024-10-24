Молодые специалисты – медучреждения Минской области пополнили свыше 800 человек
Материальная поддержка, надбавки, наставничество, обеспечение жильем и ряд других льгот, которые привлекают молодые кадры. В 2024 году в медучреждения Минской области пришли свыше 800 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только ряды Узденской центральной районной больницы пополнили 11 медиков. Они постепенно вливаются в коллектив, адаптируются к новому этапу в их жизни.
Подробности – Дарья Авсюк.
Влада Куликовская приступила к первой работе всего пару месяцев назад. Но уже полностью освоилась. Пошла по стопам родных. С детства хотелось помогать людям. Пока Влада закончила колледж, но в дальнейшем планирует поступать в вуз. Пока мечта сбылась наполовину.
Влада Куликовская, акушерка Узденской центральной районной больницы:
Интересно, неординарные случаи, большая практика, много опыта. Коллектив у нас достаточно хороший, никаких вопросов, ссор, ничего не возникает. Дружелюбные и хорошие.
К ним молодые специалисты могут обратиться за любой необходимой помощью, будь то сложный случай с пациентом или рабочие моменты
Ольга Ульянова, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Узденской центральной районной больницы:
Мы всегда на телефонном звонке, на личной беседе с молодыми специалистами. Помогаем им в тяжелых случаях, при наличии тяжелых каких-то пациентов. И при каких-то вопросах в плане адаптации в коллективе.
Всем молодым специалистам оказывается поддержка. Социальные гарантии, компенсации, надбавки за сложность и напряженность. Дополнительно к отпуску дается 5 календарных дней. Иногородних обеспечивают жильем. Все для того, чтобы каждый мог комфортно трудиться и закрепиться на первом рабочем месте.
Подробности в видео.