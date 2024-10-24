Эвакуированная семья из Газы добралась домой. Узнали, как встретили на Родине
Самолет с эвакуированными из Газы гражданами Беларуси сегодня ночью приземлился в Национальном аэропорту Минск. Многодетная мама вместе с тремя детьми вернулась на Родину. Это история поистине чудесного спасения и пример слаженной работы белорусских дипломатов, представителей ряда профильных ведомств страны, а также партнеров из Международного комитета Красного Креста, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Сейчас семья в безопасности. Они остановились у родителей в Слонимском районе. Путешествие в мирное будущее в репортаже Алены Жиборт.
Прибытия этого рейса очень ждали. На борту семья, которая мечтала вернуться домой. И вот они в Беларуси. Пассажиров встретили родные и близкие. Сложно было сдержать слезы. Наконец-то тревоги и волнения позади.
Белоруску с тремя детьми эвакуировали из Газы – читайте здесь.
Татьяна вместе с детьми вернулась к родителям в деревню под Слонимом. Впервые за долгое время они смогли немного отдохнуть.
Татьяна Абуалкас:
Мы выспались, нет звука беспилотников. Целый год – там никогда не было тишины, а тут приехали, деревня, машин мало. Тем более, мы ночью приехали, движения нет никакого, все спят, тишина, спокойствие, выспались замечательно.
На белорусской земле семья меньше суток. На родине они наконец чувствуют себя в безопасности и уже строят планы на ближайшее будущее. В большом родительском доме 6 комнат, места хватит всем, уверяет хозяйка, поэтому первое время Татьяна с детьми точно останется здесь.
Наталья Семенова, председатель Сеньковщинского сельского исполнительного комитета:
Приняли мы их, конечно, как родных. Рада – старшая девочка, здесь родилась. Они являются гражданами Беларуси, и, конечно, местная власть, я думаю, и власть исполкома сделают все, чтобы помочь этим людям.
Сергей Юшкевич, директор Сеньковщинской средней школы:
Завтра планируется встреча на уровне начальника управления образования Слонимского райисполкома, где будет определена дальнейшая учеба этих детей и их сопровождение, как психологическое, так и образовательное.
Подробности в видео.