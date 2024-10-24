Прямой эфир

Эвакуированная семья из Газы добралась домой. Узнали, как встретили на Родине

24 октября 2024 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самолет с эвакуированными из Газы гражданами Беларуси сегодня ночью приземлился в Национальном аэропорту Минск. Многодетная мама вместе с тремя детьми вернулась на Родину. Это история поистине чудесного спасения и пример слаженной работы белорусских дипломатов, представителей ряда профильных ведомств страны, а также партнеров из Международного комитета Красного Креста, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сейчас семья в безопасности. Они остановились у родителей в Слонимском районе. Путешествие в мирное будущее в репортаже Алены Жиборт.

Эвакуированная семья из Газы добралась домой. Узнали, как встретили на Родине-2

Прибытия этого рейса очень ждали. На борту семья, которая мечтала вернуться домой. И вот они в Беларуси. Пассажиров встретили родные и близкие. Сложно было сдержать слезы. Наконец-то тревоги и волнения позади.

Белоруску с тремя детьми эвакуировали из Газы читайте здесь.

Татьяна вместе с детьми вернулась к родителям в деревню под Слонимом. Впервые за долгое время они смогли немного отдохнуть.

Эвакуированная семья из Газы добралась домой. Узнали, как встретили на Родине-4

Татьяна Абуалкас:
Мы выспались, нет звука беспилотников. Целый год – там никогда не было тишины, а тут приехали, деревня, машин мало. Тем более, мы ночью приехали, движения нет никакого, все спят, тишина, спокойствие, выспались замечательно.

Эвакуированная семья из Газы добралась домой. Узнали, как встретили на Родине-6

На белорусской земле семья меньше суток. На родине они наконец чувствуют себя в безопасности и уже строят планы на ближайшее будущее. В большом родительском доме 6 комнат, места хватит всем, уверяет хозяйка, поэтому первое время Татьяна с детьми точно останется здесь.

Эвакуированная семья из Газы добралась домой. Узнали, как встретили на Родине-8

Наталья Семенова, председатель Сеньковщинского сельского исполнительного комитета:
Приняли мы их, конечно, как родных. Рада – старшая девочка, здесь родилась. Они являются гражданами Беларуси, и, конечно, местная власть, я думаю, и власть исполкома сделают все, чтобы помочь этим людям.

Эвакуированная семья из Газы добралась домой. Узнали, как встретили на Родине-10

Сергей Юшкевич, директор Сеньковщинской средней школы:
Завтра планируется встреча на уровне начальника управления образования Слонимского райисполкома, где будет определена дальнейшая учеба этих детей и их сопровождение, как психологическое, так и образовательное.

Подробности в видео.
 

# Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Какие инвестиционные программы реализуются в Минске? Узнали в Мингорисполкоме
24 октября 2024 18:36

Какие инвестиционные программы реализуются в Минске? Узнали в Мингорисполкоме

Молодые специалисты – медучреждения Минской области пополнили свыше 800 человек
24 октября 2024 18:33

Молодые специалисты – медучреждения Минской области пополнили свыше 800 человек

Муковозчик: президентские выборы в Беларуси пройдут прозрачно, честно и правильно
24 октября 2024 18:20

Муковозчик: президентские выборы в Беларуси пройдут прозрачно, честно и правильно