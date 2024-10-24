Эвакуированная семья из Газы добралась домой. Узнали, как встретили на Родине

Сейчас семья в безопасности. Они остановились у родителей в Слонимском районе. Путешествие в мирное будущее в репортаже Алены Жиборт.

Самолет с эвакуированными из Газы гражданами Беларуси сегодня ночью приземлился в Национальном аэропорту Минск. Многодетная мама вместе с тремя детьми вернулась на Родину. Это история поистине чудесного спасения и пример слаженной работы белорусских дипломатов, представителей ряда профильных ведомств страны, а также партнеров из Международного комитета Красного Креста, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Прибытия этого рейса очень ждали. На борту семья, которая мечтала вернуться домой. И вот они в Беларуси. Пассажиров встретили родные и близкие. Сложно было сдержать слезы. Наконец-то тревоги и волнения позади.

Белоруску с тремя детьми эвакуировали из Газы – читайте здесь.

Татьяна вместе с детьми вернулась к родителям в деревню под Слонимом. Впервые за долгое время они смогли немного отдохнуть.