Какие инвестиционные программы реализуются в Минске? Узнали в Мингорисполкоме

За 9 месяцев организациями столицы освоено почти 6 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем увеличился на миллиард 300 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вклад Минска в общереспубликанский объем составил более 20 %. Основные источники – собственные средства организаций и средства консолидированного бюджета. Значительная часть – направляется на социальные и инфраструктурные проекты, что способствует улучшению качества жизни горожан. Сейчас в Минске реализуется более 230 инвестиционных программ.

Анна Солонкова, начальник управления регионального развития комитета экономики Мингорисполкома:

Можно выделить проекты с высокой степенью готовности, такие как строительство первого участка третьей линии Минского метрополитена, проект по переводу города Минска на водоснабжение из подземных источников, два спортивных объекта скоро встретят первых посетителей, это бассейн международного стандарта и национальный футбольный стадион. Несколько крупных производственных проекта тоже будут завершены до конца текущего года, кроме того 4 объекта социальной направленности уже введены в эксплуатацию, это объекты здравоохранения и образования.