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В Мингорисполкоме рассказали о ситуации на столичном рынке труда

27 декабря 2014 16:16
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Новости Беларуси. Это Большой Город на телеканале СТВ. 2014-й год завершился рядом нововведений в области трудоустройства.

Уже на следующей неделе правила игры и на рынке труда и в рабочих коллективах будут меняться. Вступят в силу так называемый «закон о тунеядстве» и пятый декрет об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций.

О ситуации на столичном рынке труда поговорим с нашим гостем. В студии «Большого города» на СТВ Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

# общество # Трудоустройство # Татьяна Кудевич

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