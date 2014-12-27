Ирина Ромбальская стала пресс-секретарем СТВ

В жизни Ирины Ромбальской несколько последних лет случилось множество перемен: она избавилась от первой части фамилии, сделала несколько выставок (в Беларуси и за рубежом) кукол, которых создает сама. А теперь решилась заняться административной работой - «Миссис Multiverse International» теперь является еще и пресс-секретарем канала СТВ.



- Это предложение зрело давно, - рассказывает Ирина «Комсомолке». - Не секрет, что у телеканала полгода не было пресс-секретаря, из-за этого многие проекты прошли не так ярко и громко, как могли бы! Я работаю на СТВ с 2006 года и знаю всех ведущих, и журналистов, сама работаю и в новостном и развлекательном жанре. У нас ведущий - не говорящая голова, мы сами пишем сценарии, работаем журналистами. И я сама постараюсь совместить новую должность с работой в кадре, а также продолжу мастерить своих кукол.



У Ирины есть юридическое и неоконченное журналистское образования. Она начинала как новостной корреспондент, а теперь выступает в качестве ведущей в программе «Большой завтрак», а также крупных проектах телеканала.



Не в первый раз ведущий начинает работать и за пределами голубого экрана - такой путь был и у Виктории Сенкевич и Ольги Шлягер (Белтелерадиокомпания), например. На телеканале ОНТ пресс-секретарем некоторое время работала «Мисс Беларусь 2009» Ольга Хижинкова, правда, совсем недолго. Она предпочла карьеру модели и занятия флористикой.

