В МИД прокомментировали инцидент с избиением 16-летнего белоруса в Польше

Ситуацией в Польше, которая лишь усугубляется, серьезно обеспокоены в МИД Беларуси. Здесь заявили, что в наши загранучреждения в Польше никаких уведомлений от правоохранителей или обращений родственников пострадавшего подростка не поступало. Но если потребуется, дипломаты готовы оказать всевозможную помощь и консульское содействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многочисленные случаи травли детей в польских школах, нападений на белорусов по национальному признаку, а также угроз и запугиваний со стороны спецслужб в отношении граждан нашей страны получают все большую огласку. Но далеко не обо всех происшествиях пишут в СМИ, отметили во внешнеполитическом ведомстве. В МИД призывают польские власти принять исчерпывающие меры для обеспечения прав и свобод граждан, находящихся на территории республики. Это должно соответствовать всем международным требованиям. В свою очередь, МИД Беларуси и наши дипломаты продолжат внимательно отслеживать ситуацию. Они готовы в любой момент оказать помощь, а также защиту прав и интересов белорусских граждан за рубежом.