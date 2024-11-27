МЧС усиливает меры профилактики в связи с ростом количества пожаров

МЧС усиливает меры профилактики в связи с ростом пожаров. Используют различные формы работы: проводят акции, встречи, создают обучающие видеофильмы и мультфильмы, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Помимо этого, традиционно брендируют товары народного потребления. Спасатели делают ставку также на тематическое искусство. На зданиях размещают баннеры. Только на Узденщине таких ярких напоминаний о правилах безопасности 11. Они появились на стенах многоэтажных жилых домов в городе и сельской местности. И направлены на предупреждение гибели людей на пожарах и в водоемах.

Дмитрий Титко, начальник Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Основные причины пожаров – это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, электрооборудования. Важно напоминать родителям о том, чтобы они не оставляли малышей без присмотра и ежедневно с ними проговаривали правила пожарной безопасности, прятали от них спички и зажигалки. Когда приходит беда, наступает чрезвычайная ситуация, то звонок не всегда может их спасти в ту секунду, которая будет опасной.

Только в Узденском районе произошло 30 пожаров, в которых 8 человек погибли.