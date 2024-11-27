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В Логойске завершают строительство завода с полным циклом сборки лесозаготовительной техники

27 ноября 2024 14:35
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Создание рабочих мест и ориентир на импортозамещение. В Логойске реализуют масштабный инвестпроект, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. На предприятии по выпуску лесозаготовительной техники строят новые производственные площадки. Закуплено современное наукоемкое оборудование. Оно позволит улучшить качество продукции и увеличить объемы производства в три раза.

Какие технологические решения внедряют в промышленность? Материал Анны Куртасовой.

В Логойске завершают строительство завода с полным циклом сборки лесозаготовительной техники-2

На этом предприятии в Логойске производят лесозаготовительную технику: форвардеры, харвестеры. С учетом работы в сложных условиях заготовки древесины техника требует новаторского подхода. Здесь создают новые модели машин с увеличенной мощностью двигателя, высокой производительностью и комфортными условиями для работы оператора.

В Логойске завершают строительство завода с полным циклом сборки лесозаготовительной техники-4

Михаил Слепаченко, ведущий инженер по качеству предприятия по выпуску лесозаготовительной техники:
Сейчас собираются автомобили 2541 харвестеры и 2551. У нас две линейки техники, но они сейчас находятся на испытании.

В Логойске завершают строительство завода с полным циклом сборки лесозаготовительной техники-6

Завод реализует инвестпроект по расширению и модернизации производства. Завершается строительство новой площадки с полным циклом сборки: от раскроя металла до тест-драйва готовой продукции.

Подробности в сюжете.

С внедрением нового производства предприятие планирует расширить географию экспорта. Техника уже зарекомендовала себя в России, странах Ближнего Зарубежья. Курс взяли на освоение Африканского континента. 

В Логойске завершают строительство завода с полным циклом сборки лесозаготовительной техники-8

Андрей Яроцкий, генеральный директор предприятия по выпуску лесозаготовительной техники:
Объем инвестиций составляет порядка 50 миллионов белорусских рублей только в эту производственную площадку. Темпы роста объемов производства за 10 месяцев этой производственной площадки 150 %. Темп роста объема чистой прибыли более чем в 4 раза.

# Предприятия Беларуси # Андрей Яроцкий

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