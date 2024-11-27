В Логойске завершают строительство завода с полным циклом сборки лесозаготовительной техники

Создание рабочих мест и ориентир на импортозамещение. В Логойске реализуют масштабный инвестпроект, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. На предприятии по выпуску лесозаготовительной техники строят новые производственные площадки. Закуплено современное наукоемкое оборудование. Оно позволит улучшить качество продукции и увеличить объемы производства в три раза. Какие технологические решения внедряют в промышленность? Материал Анны Куртасовой.

На этом предприятии в Логойске производят лесозаготовительную технику: форвардеры, харвестеры. С учетом работы в сложных условиях заготовки древесины техника требует новаторского подхода. Здесь создают новые модели машин с увеличенной мощностью двигателя, высокой производительностью и комфортными условиями для работы оператора.

Михаил Слепаченко, ведущий инженер по качеству предприятия по выпуску лесозаготовительной техники:

Сейчас собираются автомобили 2541 харвестеры и 2551. У нас две линейки техники, но они сейчас находятся на испытании.

Завод реализует инвестпроект по расширению и модернизации производства. Завершается строительство новой площадки с полным циклом сборки: от раскроя металла до тест-драйва готовой продукции. Подробности в сюжете. С внедрением нового производства предприятие планирует расширить географию экспорта. Техника уже зарекомендовала себя в России, странах Ближнего Зарубежья. Курс взяли на освоение Африканского континента.