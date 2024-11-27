Сенько поделился промежуточными результатами поручения Президента по сбору обратной связи от белорусов
Строительство домов, ремонт жилфонда и дорог, социальная сфера и предстоящая электоральная кампания – инициативная группа в поддержку выдвижения действующего главы государства на предстоящих президентских выборах продолжает собирать картину настроений общества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, на недавней встрече с руководителем и координаторами команды Президента Александр Лукашенко поручил сформировать срез мнений. Промежуточными результатами обратной связи от будущих избирателей поделился председатель Федерации профсоюзов Беларуси и по совместительству руководитель инициативной группы Александра Лукашенко – Юрий Сенько.
По его словам, все вопросы, волнующие белорусов, систематизируются и в ближайшее время будут преданы главе государства. Вместе с тем бытовые проблемы, которые могут быть решены без личного участия Президента, направляют соответствующим службам для принятия оперативных мер реагирования. Отметим, инициативные группы по сбору подписей работают в разных точках всех городов и поселков Беларуси ежедневно. В связи с погодными условиями, по поручению Александра Лукашенко, количество пикетов сократили. Тем не менее желающие оставить свой автограф в поддержку потенциального кандидата могут сделать это на дежурных пунктах сбора подписей. Информацию об их местоположении можно узнать по телефонам горячей линии, они размещены на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси, руководитель инициативной группы А. Лукашенко:
Вопросы, как и было озвучено руководителем нашей страны, они, конечно, у людей наших возникают, определенные вопросы поступают в письменном виде. Вопросы различного плана. Это и тарифы за электроэнергию, это и большой блок коммунальных вопросов, которые традиционно беспокоят наших граждан, это и вопросы жилищного строительства. Это ремонт дорог, это новое строительство, такого плана блоки вопросов мы будем обобщать и систематизировать.
Напомним, инициативные группы будут собирать подписи по 6 декабря включительно.