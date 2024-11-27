Сенько поделился промежуточными результатами поручения Президента по сбору обратной связи от белорусов

Строительство домов, ремонт жилфонда и дорог, социальная сфера и предстоящая электоральная кампания – инициативная группа в поддержку выдвижения действующего главы государства на предстоящих президентских выборах продолжает собирать картину настроений общества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на недавней встрече с руководителем и координаторами команды Президента Александр Лукашенко поручил сформировать срез мнений. Промежуточными результатами обратной связи от будущих избирателей поделился председатель Федерации профсоюзов Беларуси и по совместительству руководитель инициативной группы Александра Лукашенко – Юрий Сенько.