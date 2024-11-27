В Белостоке жестоко избили 16-летнего белоруса – его доставили в больницу с тяжёлыми травмами
Очередная история о том, что человеческой жестокости нет предела. А безнаказанность в таких ситуациях, возведенная в ранг правила на государственном уровне, может иметь страшные и далеко идущие последствия. И это история не только о насилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итак, польский Белосток. В центре города жестоко избит 16-летний белорус. На него напали трое. Спасаясь, парень пытался спрятаться в ближайшем торговом центре, но его догнали и продолжали наносить удары. Потерявшего от побоев сознание подростка с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Это далеко не первый подобный инцидент в Польше. Сообщения об избиениях и унижении наших граждан появляются регулярно. Причем чаще всего этим трусливым нападениям подвергаются те, кто не может дать отпор. Дети, подростки, женщины. В конце февраля 2023 года в Варшаве была изнасилована и избита 25-летняя белоруска, которая позже скончалась в больнице. В школах, с молчаливого одобрения администрации учебных заведений, ребят из Беларуси безжалостно травят, унижают и избивают польские одноклассники.
Полиция никак не реагирует на этот беспредел. Родители сами вынуждены искать способы защиты своих детей. Они объединяются в стихийные сообщества, где просят помощи и советуются, как оградить ребят от ежедневного насилия. Впрочем, даже взрослые мужчины порой оказываются в ситуациях, угрожающих их жизни. Около двух недель назад в Гданьске сильно избили гражданина Беларуси. Он попал в больницу с переломом ребра и разрывом селезенки. Национализм поляков становится все более радикальным, и это, похоже, вполне устраивает власти Польши. Они даже поощряют его, оставляя нападения на беззащитных белорусов безнаказанными.