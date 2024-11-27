В Белостоке жестоко избили 16-летнего белоруса – его доставили в больницу с тяжёлыми травмами

Очередная история о том, что человеческой жестокости нет предела. А безнаказанность в таких ситуациях, возведенная в ранг правила на государственном уровне, может иметь страшные и далеко идущие последствия. И это история не только о насилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, польский Белосток. В центре города жестоко избит 16-летний белорус. На него напали трое. Спасаясь, парень пытался спрятаться в ближайшем торговом центре, но его догнали и продолжали наносить удары. Потерявшего от побоев сознание подростка с тяжелыми травмами доставили в больницу.