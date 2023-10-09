Прямой эфир

В МИД прокомментировали фейк о похищенной в Израиле белоруске

09 октября 2023 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусское посольство в Израиле продолжает оказывать помощь нашим гражданам и функционирует в соответствующем обстановке режиме, пояснил пресс-секретарь нашего МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В посольстве уже приняли более 150 обращений белорусов. Вопрос об эвакуации дипломатов на сегодня речи не идет, отметил Анатолий Глаз. Также пресс-секретарь МИД прокомментировал появившийся недавно вброс.

В МИД прокомментировали фейк о похищенной в Израиле белоруске-1

«Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Израиля, иными компетентными структурами и медицинскими учреждениями страны пребывания. К счастью, новой информации о жертвах или серьезно пострадавших среди белорусов не поступало. Обращу внимание, что экстремистскими ресурсами был распространен вброс о якобы нашей похищенной гражданке. Это не соответствует действительности, как и абсолютное большинство иных сведений, распространяемых такими ресурсами», – пояснил Анатолий Глаз.

# МИД Беларуси # общество # Анатолий Глаз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Белпочта» является одним из лидеров в мировом рейтинге. Как развивается предприятие?
09 октября 2023 13:59

«Белпочта» является одним из лидеров в мировом рейтинге. Как развивается предприятие?

Французские крепы в апельсиновом соусе. Идеальный рецепт блинчиков
09 октября 2023 13:49

Французские крепы в апельсиновом соусе. Идеальный рецепт блинчиков

15 районов Минской области объявили о начале отопительного сезона
09 октября 2023 13:46

15 районов Минской области объявили о начале отопительного сезона