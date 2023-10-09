В МИД прокомментировали фейк о похищенной в Израиле белоруске

Белорусское посольство в Израиле продолжает оказывать помощь нашим гражданам и функционирует в соответствующем обстановке режиме, пояснил пресс-секретарь нашего МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В посольстве уже приняли более 150 обращений белорусов. Вопрос об эвакуации дипломатов на сегодня речи не идет, отметил Анатолий Глаз. Также пресс-секретарь МИД прокомментировал появившийся недавно вброс.