В МИД прокомментировали фейк о похищенной в Израиле белоруске

Белорусское посольство в Израиле продолжает оказывать помощь нашим гражданам и функционирует в соответствующем обстановке режиме, пояснил пресс-секретарь нашего МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В посольстве уже приняли более 150 обращений белорусов. Вопрос об эвакуации дипломатов на сегодня речи не идет, отметил Анатолий Глаз. Также пресс-секретарь МИД прокомментировал появившийся недавно вброс.
«Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Израиля, иными компетентными структурами и медицинскими учреждениями страны пребывания. К счастью, новой информации о жертвах или серьезно пострадавших среди белорусов не поступало. Обращу внимание, что экстремистскими ресурсами был распространен вброс о якобы нашей похищенной гражданке. Это не соответствует действительности, как и абсолютное большинство иных сведений, распространяемых такими ресурсами», – пояснил Анатолий Глаз.