Французские крепы в апельсиновом соусе. Идеальный рецепт блинчиков

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня мы будем готовить французские крепы. Если вы не нашли свой идеальный рецепт блинов, это блюдо для вас. Для приготовления крепов нам понадобится мука, сливочное масло, яйца, молоко, свежие апельсины и сок апельсина. Приступаем к готовке. 400 столовые ложки муки. Многие хозяйки просеивают муку. Я просею муку только в случае приготовления бисквита. Три щепотки сахара. Соль. Одно куриное яйцо. Молоко. Сначала замешиваем густое тесто, чтобы разбить все комочки.

Мы интенсивно работаем руками. Можно использовать для приготовления блинов и миксер. Мы не ищем легких путей. Мы делаем густое тесто, как густая сметана, оно должно получиться вот такое, чтобы не было видно ни одного комочка. Идеальная и эластичная масса. И добавляем дальше оставшееся молоко, чтобы наши блины не прилипали к сковороде, мы добавляем немного растительного масла. Пробуем тесто на вкус. Наше тесто готово. И пока мы его отставляем в сторонку.

Займемся приготовлением соуса. Нам понадобится апельсин. И мы возьмем его филировать. Нужно срезать всю белую часть, чтобы она не горчила. Вырезаем дольки. Апельсин мы филируем для того, чтобы осталась только мякоть, чтобы не попала в блюдо соединительная ткань, мы будем апельсин жарить на сковороде с сахаром. Потом добавим туда сок апельсина. И будем упаривать до состояния соуса. А апельсин филирован, тесто готово.

Мы идем жарить блины, смотрите, какое у нас получилось тесто. Оно очень жидкое, так как наши блинчики должны быть очень тоненькие. И начнем мы готовить сначала соус. Берем 30 граммов масла. Я отправляю их на сковороду. Добавляем апельсиновый сок. Стапливаем здесь масло. Растапливаем все масло в апельсиновом соке. Когда все масло растворится, добавляем туда кусочки апельсина. И продолжаем выпаривать до загустения.

Сейчас будем жарить блинчики. Немного растительного масла. Масло распределяем по сковородке. Отправляем тесто на сковородку. Распределяем равномерно, чтобы тесто покрыло всю сковородку. И жарим тоненькие блинчики. Наш соус выпаривается. Добавляем туда три столовые ложки сахара. И продолжаем выпаривать наш соус. Такие блинчики подходят не только для этого блюда. В них можно завернуть любую начинку. И их можно сделать с творогом, их можно сделать с фруктами, их можно сделать с ветчиной, можно сделать с мясом. Это универсальное блюдо. Наши блинчики готовы. Соус тоже. И сейчас мы блинчики сворачиваем трубочкой. И отправляем их в наш соус. Блинчики впитывают соус. Пропитываются. Выглядит очень аппетитно.