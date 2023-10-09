«Белпочта» является одним из лидеров в мировом рейтинге. Как развивается предприятие?

9 октября отмечается Всемирный день почты. Несмотря на развитие технологий, профессия почтальона по-прежнему значима и актуальна, как и десятилетия назад. Впрочем, почта активно использует самые современные наработки. О том, как развивается национальный почтовый оператор и что предлагает белорусская почта сегодня своим клиентам, спросим у гостьи.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Елена Дроздович, заместитель генерального директора по эксплуатационной деятельности РУП «Белпочта».

Часто ли белорусы отправляют письма и открытки?

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Все говорят, что почта вымирает. Больше никто писем не пишет бумажных. Газет не заказывает. Скажите, что не так?

Елена Дроздович, заместитель генерального директора по эксплуатационной деятельности РУП «Белпочта»:

Не так. Не соглашусь с этим утверждением, потому что, да, действительно, на сегодня информационные технологии развиваются, развивается интернет, уменьшается, конечно же, количество писем и газет. Но люди не перестают пользоваться услугами почтовой связи. Они активно пишут письма, выписывают газеты, получают почтовые отправления с товарными вложениями, а с учетом того, что мы еще в работу почтальона внедрили аппаратно-программный комплекс «Мобильный почтальон», он стал еще востребованнее.

Александра Каштанова, ведущая:

Вернулась ли мода к этой тактильности? К открыткам, к письмам, потому что в какой-то период, мне кажется, люди перестали общаться. А сейчас это уже как традиция, если мы куда-то уехали, нужно купить открытку, отправить из этого города себе самому либо же близким. Опять же, это романтика. У наших родителей у многих сохранились любовные письма.

Елена Дроздович:

Оно сохраняется, допустим, приведу на своем примере, ко всем праздникам – Новый год, 8 Марта, Рождество – я всегда подписываю открытки своим близким. И они, когда открывают почтовый ящик, с любовью, трепетом относятся к этому всему. Естественно, благодарят, потому что на самом деле передать свои какие-то эмоции, через письмо или открытку, это, конечно, же здорово.

«Белпочта» является одним из лидеров в мировом рейтинге. Как удалось достичь таких результатов?

Екатерина Яцкевич:

«Белпочта» является одним из лидеров, скажем так, в мировом рейтинге, да? Почтовое обслуживание, как удается эти результаты поддерживать?

Елена Дроздович:

Да, действительно, согласно оценке Всемирного почтового союза, который проводится ежегодно в мире, мы занимаем 15-е место среди 172 стран, и это действительно высокое место. И хотелось бы отметить, что из стран СНГ мы также занимаем лидирующую позицию, то есть первое место. И данная оценка определяется на основании четырех показателей: актуальность, надежность, охват, устойчивость. И чтобы сохранить эту позицию, мы, конечно же, выполняем определенные стандарты, обеспечиваем качество услуг.

Какими чертами характера должен обладать почтальон?

Екатерина Яцкевич:

Какими чертами характера должен обладать почтальон?

Елена Дроздович:

Чтобы быть почтальоном, нет такого вуза даже, где получается получить профессию почтальона. Но тем не менее правильно вы отметили то, что почтальон общается с людьми. Он несет какие-то вести в дом. Хорошие, где-то, может быть, не всегда хорошие, но тем не менее. И поэтому почтальон должен быть таким коммуникабельным, честным, доброжелательным. Ну и, конечно же, дарить радость каждому человеку. Да, а еще, конечно же, быть и психологом, потому что порой зайдя в дом, какие-то новости принесет, какие-то вести. И, естественно, поговорить, как вы сказали, это очень важно.

Александра Каштанова:

А что сегодня представляет собой предприятие «Белпочта»? Расскажите, сколько сотрудников, сколько объектов, какие-то инновационные технологии?