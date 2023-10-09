Прямой эфир

«Белпочта» является одним из лидеров в мировом рейтинге. Как развивается предприятие?

09 октября 2023 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

9 октября отмечается Всемирный день почты. Несмотря на развитие технологий, профессия почтальона по-прежнему значима и актуальна, как и десятилетия назад. Впрочем, почта активно использует самые современные наработки. О том, как развивается национальный почтовый оператор и что предлагает белорусская почта сегодня своим клиентам, спросим у гостьи.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Елена Дроздович, заместитель генерального директора по эксплуатационной деятельности РУП «Белпочта».

Часто ли белорусы отправляют письма и открытки?

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Все говорят, что почта вымирает. Больше никто писем не пишет бумажных. Газет не заказывает. Скажите, что не так?

 

Елена Дроздович, заместитель генерального директора по эксплуатационной деятельности РУП «Белпочта»:
Не так. Не соглашусь с этим утверждением, потому что, да, действительно, на сегодня информационные технологии развиваются, развивается интернет, уменьшается, конечно же, количество писем и газет. Но люди не перестают пользоваться услугами почтовой связи. Они активно пишут письма, выписывают газеты, получают почтовые отправления с товарными вложениями, а с учетом того, что мы еще в работу почтальона внедрили аппаратно-программный комплекс «Мобильный почтальон», он стал еще востребованнее.

Александра Каштанова, ведущая:
Вернулась ли мода к этой тактильности? К открыткам, к письмам, потому что в какой-то период, мне кажется, люди перестали общаться. А сейчас это уже как традиция, если мы куда-то уехали, нужно купить открытку, отправить из этого города себе самому либо же близким. Опять же, это романтика. У наших родителей у многих сохранились любовные письма.

Елена Дроздович:
Оно сохраняется, допустим, приведу на своем примере, ко всем праздникам – Новый год, 8 Марта, Рождество – я всегда подписываю открытки своим близким. И они, когда открывают почтовый ящик, с любовью, трепетом относятся к этому всему. Естественно, благодарят, потому что на самом деле передать свои какие-то эмоции, через письмо или открытку, это, конечно, же здорово.

«Белпочта» является одним из лидеров в мировом рейтинге. Как удалось достичь таких результатов?

Екатерина Яцкевич:
«Белпочта» является одним из лидеров, скажем так, в мировом рейтинге, да? Почтовое обслуживание, как удается эти результаты поддерживать?

Елена Дроздович:
Да, действительно, согласно оценке Всемирного почтового союза, который проводится ежегодно в мире, мы занимаем 15-е место среди 172 стран, и это действительно высокое место. И хотелось бы отметить, что из стран СНГ мы также занимаем лидирующую позицию, то есть первое место. И данная оценка определяется на основании четырех показателей: актуальность, надежность, охват, устойчивость. И чтобы сохранить эту позицию, мы, конечно же, выполняем определенные стандарты, обеспечиваем качество услуг.

Какими чертами характера должен обладать почтальон?

Екатерина Яцкевич:
Какими чертами характера должен обладать почтальон?

Елена Дроздович:
Чтобы быть почтальоном, нет такого вуза даже, где получается получить профессию почтальона. Но тем не менее правильно вы отметили то, что почтальон общается с людьми. Он несет какие-то вести в дом. Хорошие, где-то, может быть, не всегда хорошие, но тем не менее. И поэтому почтальон должен быть таким коммуникабельным, честным, доброжелательным. Ну и, конечно же, дарить радость каждому человеку. Да, а еще, конечно же, быть и психологом, потому что порой зайдя в дом, какие-то новости принесет, какие-то вести. И, естественно, поговорить, как вы сказали, это очень важно.

Александра Каштанова:
А что сегодня представляет собой предприятие «Белпочта»? Расскажите, сколько сотрудников, сколько объектов, какие-то инновационные технологии?

«Белпочта» является одним из лидеров в мировом рейтинге. Как развивается предприятие?-1

Елена Дроздович:
Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» является национальным оператором Республики Беларусь, на территории своей страны предоставляет полный комплекс почтовых услуг. Это и письма, почтовые карточки, посылки, отправления ускоренной почты, а также осуществляет международную деятельность. Сотрудничает на сегодняшний день со 172 странами мира. Конечно же, предприятие делает акцент на цифровизации. И предлагает своим клиентам онлайн-услуги, такие как пересылка электронных писем. Вот мы сегодня с вами говорили относительно того, что все перешли на мессенджеры, отправляют письма посредством каких-то сообщений. Относительно нашей системы скажу, что это не просто электронная почта, а это защищенная электронная система, которая позволяет пересылать и простую, и заказную корреспонденцию. При этом сохраняется юридическая значимость отправки и вручения данного письма. Кроме этого, для юридических лиц мы оцифровали электронный авансовый счет. Это электронная авансовая система, с помощью которой можно рассчитываться за оказанные услуги нашим клиентам.

Екатерина Яцкевич:
Мы можем предоставить вам возможность поздравить ваших коллег.

Елена Дроздович:
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником Всемирным днем почты. Хочу поблагодарить вас за такой нужный труд. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, мира и создания. Но нашему предприятию, конечно, хотелось пожелать реализации всех проектов на благо нашей страны.

# Почта Беларуси # общество # Елена Дроздович # Екатерина Яцкевич # Александра Каштанова # Александр Меженный # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Французские крепы в апельсиновом соусе. Идеальный рецепт блинчиков
09 октября 2023 13:49

Французские крепы в апельсиновом соусе. Идеальный рецепт блинчиков

15 районов Минской области объявили о начале отопительного сезона
09 октября 2023 13:46

15 районов Минской области объявили о начале отопительного сезона

В Минске объявлен конкурс инвестпроектов среди субъектов малого бизнеса. Как получить поддержку от государства?
09 октября 2023 13:39

В Минске объявлен конкурс инвестпроектов среди субъектов малого бизнеса. Как получить поддержку от государства?