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В МИД обсудили с послами стран ЕС и главой дипмиссии США взаимодействие по делу «Белгазпромбанка»

18 июня 2020 16:59
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Новости Беларуси. Перейдем к вопросу о международном взаимодействии в рамках дела «Белгазпромбанка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД обсудили с послами стран ЕС и главой дипмиссии США взаимодействие по делу «Белгазпромбанка»-1

18 июня в МИД обсудили с послами стран ЕС и главой дипмиссии США взаимодействие по этому делу. В формате следствия белорусская сторона в качестве информирования уже направляла письма в адрес ряда государств, отвечая на запросы с их стороны.

Для того, чтобы выработать возможные направления взаимодействия, в МИД была дополнительно организована встреча зарубежных дипломатов с председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем. Он подробно проинформировал руководителей дипмиссий о ходе расследования и озвучил предложения по дальнейшему сотрудничеству. Глава КГК подчеркнул, что преступная деятельность такого рода относится к наиболее изощренным, требует взаимодействия с партнерами из ряда зарубежных стран.

Сейчас наиболее плотные контакты установлены с латвийскими правоохранителями. Напомним, запросы об оказании содействия направлены также в компетентные структуры 18 государств, в том числе Великобританию, Испанию, Нидерланды, Чехию. Кроме того, белорусские правоохранители обратились за содействием к компетентным специалистам США.

# Международная политика # общество # Иван Тертель # Фотофакт

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