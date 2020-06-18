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«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

18 июня 2020 15:36
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Корреспонденты проекта СТВ «Специальный репортаж» отправились в Федоры – первый агрогородок в Столинском районе Брестской области. Своей церкви населенный пункт не имел. Пять лет понадобилось на строительство – средства вкладывал каждый сельчанин: от механизатора до руководителя. Усилия не оказались напрасными.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»-1

Валерий Филанович, предприниматель, художник:
Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Я, во всяком случае, не встречал, потому что все эти работы выполнены на лазере, а все детали и композиционное расположение разработаны нашими дизайнерами.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»-4

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»-6

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»-8

Разработка заняла у Валерия Филановича 2 года. Его мастерская славится на всю округу. Разработки любой сложности –широкоформатная рекламная печать, лазерная и 3D-резка – в глубинке.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»-11

Валерий Филанович:
Набирается программа на компьютере, дизайнеры составляют вещь или изделие. Это может быть шильда, табличка, вырезка. И дальше станок выполняет резьбы с помощью высокооборотистого шпинделя.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»-14

Родители Валерия были знаменитыми портными среди местных в Хоромске: одевали первых красавиц – искусные кожаные изделия, меховые шапки. От них к сыну передалось умение мастерить.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»-17

Валерий Филанович:
В детстве у батьки брал нож сапожницкий острый-острый, и я им первую резьбу делал – сапожницкий нож. А дальше – карандаши, краски… Само собой все пошло.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»-20

Писал, фотографировал, а в 80-ые возглавил даже местный Дом культуры, а потом в художнике проснулся предпринимательский азарт. Авантюра обернулась в успешный семейный бизнес. В здании – бывшем сельсовете, когда его получил Валерий, протекала кровля, сквозили окна. Сегодня каждый сантиметр – полезная площадь.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»-23

Виктор Войцехович, житель деревни Галево, Пинский район:
Не мог мимо проехать. Мы тут в Ласицке дома строим для многодетных. Еду посмотреть и заехал. В прошлый раз заехал – заказал табличку. Сейчас – забрать.

«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»-26

Валерий Филанович:
При помощи Интернета, при помощи Вайбера, электронных адресов можно передать любую информацию. И включить наш печатающий плоттер на расстоянии, из дома и смотреть, как он работает. Возможности сегодня есть – но надо знать их. Я думаю, не важно, где бизнес находится, важно, что он предлагает.

# Бизнес в Беларуси # общество # Валерий Филанович # Кристина Протосовицкая

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