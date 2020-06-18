«Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Потому что все эти работы выполнены на лазере»

Корреспонденты проекта СТВ «Специальный репортаж» отправились в Федоры – первый агрогородок в Столинском районе Брестской области. Своей церкви населенный пункт не имел. Пять лет понадобилось на строительство – средства вкладывал каждый сельчанин: от механизатора до руководителя. Усилия не оказались напрасными.

Валерий Филанович, предприниматель, художник:

Таких иконостасов, наверное, нет в Беларуси. Я, во всяком случае, не встречал, потому что все эти работы выполнены на лазере, а все детали и композиционное расположение разработаны нашими дизайнерами.

Разработка заняла у Валерия Филановича 2 года. Его мастерская славится на всю округу. Разработки любой сложности –широкоформатная рекламная печать, лазерная и 3D-резка – в глубинке.

Валерий Филанович:

Набирается программа на компьютере, дизайнеры составляют вещь или изделие. Это может быть шильда, табличка, вырезка. И дальше станок выполняет резьбы с помощью высокооборотистого шпинделя.

Родители Валерия были знаменитыми портными среди местных в Хоромске: одевали первых красавиц – искусные кожаные изделия, меховые шапки. От них к сыну передалось умение мастерить.

Валерий Филанович:

В детстве у батьки брал нож сапожницкий острый-острый, и я им первую резьбу делал – сапожницкий нож. А дальше – карандаши, краски… Само собой все пошло.

Писал, фотографировал, а в 80-ые возглавил даже местный Дом культуры, а потом в художнике проснулся предпринимательский азарт. Авантюра обернулась в успешный семейный бизнес. В здании – бывшем сельсовете, когда его получил Валерий, протекала кровля, сквозили окна. Сегодня каждый сантиметр – полезная площадь.

Виктор Войцехович, житель деревни Галево, Пинский район:

Не мог мимо проехать. Мы тут в Ласицке дома строим для многодетных. Еду посмотреть и заехал. В прошлый раз заехал – заказал табличку. Сейчас – забрать.