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Почти треть предприятий малого бизнеса Беларуси «инвестирует в хорошее»

18 июня 2020 15:37
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Новости Беларуси. Белорусский малый бизнес все больше и больше вкладывается в так называемые хорошие инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведенное исследование показало, что уже почти треть малых и средних предприятий финансово участвует в проектах социальной направленности. Сегодня насчитывается 93 инициативы, связанные со спонсорской помощью, и 128 проектов помощи, в которых товары и услуги предоставляются на безвозмездной основе.

Новые реалии, связанные с пандемией, побудили многих еще активнее участвовать в благотворительности. Сейчас каждое десятое предприятие жертвует средства на медицинские цели, а каждое четвертое планирует это делать.

Больше новостей экономики за 18 июня здесь.

# Бизнес в Беларуси # общество # Сергей Савицкий

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