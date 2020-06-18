Почти треть предприятий малого бизнеса Беларуси «инвестирует в хорошее»

Новости Беларуси. Белорусский малый бизнес все больше и больше вкладывается в так называемые хорошие инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведенное исследование показало, что уже почти треть малых и средних предприятий финансово участвует в проектах социальной направленности. Сегодня насчитывается 93 инициативы, связанные со спонсорской помощью, и 128 проектов помощи, в которых товары и услуги предоставляются на безвозмездной основе.

Новые реалии, связанные с пандемией, побудили многих еще активнее участвовать в благотворительности. Сейчас каждое десятое предприятие жертвует средства на медицинские цели, а каждое четвертое планирует это делать.