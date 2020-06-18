БЖД открывает регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск

Новости Беларуси. Стало известно, когда откроется регулярное движение электропоездов по новому маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый поезд региональных линий бизнес-класса отправится из Светлогорска в ближайшее воскресенье, 21 июня, в 19:04. Меньше чем через два часа, в 20:48, аналогичный состав выйдет из Минска во встречном направлении.

Билеты уже можно оформить любым доступным способом: на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении или в железнодорожных кассах. Стоимость проезда от конечной до конечной – 9 рублей и 4 копейки.