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БЖД открывает регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск

18 июня 2020 15:31
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Новости Беларуси. Стало известно, когда откроется регулярное движение электропоездов по новому маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый поезд региональных линий бизнес-класса отправится из Светлогорска в ближайшее воскресенье, 21 июня, в 19:04. Меньше чем через два часа, в 20:48, аналогичный состав выйдет из Минска во встречном направлении.

Билеты уже можно оформить любым доступным способом: на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении или в железнодорожных кассах. Стоимость проезда от конечной до конечной – 9 рублей и 4 копейки.

Больше новостей экономики за 18 июня здесь.

# Белорусская железная дорога # общество # Сергей Савицкий

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